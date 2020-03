Paiva: "En Misiones, el 90% de las madereras está trabajando, y la perspectiva es alentadora"

Domingo Paiva: Después de la parada de fin de año, arrancó el 90% de las empresas madereras en forma normal, de las distintas ramas (carpinterías, aserraderos y terciados), por lo que las perspectivas son alentadoras para este año. Es cierto que los acuerdos salariales no fueron lo suficiente como para ganarle a la inflación; no obstante, en 2019 no tuvimos despidos y no hubo reducción de jornadas, salvo casos puntuales.

P.: ¿Cuál es la situación del 10% restante?

D.P.: Hay empresas que se encuentran en situación irregular para con los trabajadores. Por ejemplo, nos les pagan las horas extras como corresponde, no blanquean la totalidad del salario y no les pagaron el bono.

P.: ¿Mantuvieron en los últimos tiempos reuniones con las cámaras madereras?

D.P.: Sí. Así como los trabajadores tienen sus problemas, reconocemos que los empresarios -a su nivel- tienen los suyos, como el aumento de los insumos, ya que muchos se cotizan a valor dólar, y el costo de la energía, entre otros. El obrero pone mucho esfuerzo para mantener la fuente laboral, al igual que el empresariado.

P.: Luego de estos casi 90 días de Gobierno de Alberto Fernández, ¿tienen esperanza de que la situación mejore?

D.P.: Sí. Todos sabemos de dónde viene el presidente Alberto Fernández. Arrancó con el expresidente Néstor Kirchner y produjo un boom de tres o cuatro años en la economía nacional, con empresarios del sector maderero en particular y de otros sectores que pudieron crecer mucho, tecnificaron sus empresas, creció la mano de obra. Eso lo traslado al 2020, donde tenemos la esperanza de que la situación para el trabajador mejore considerablemente.

P.: En mayo deben reunirse para acordar los aumentos salariales para 2020…

D.P.: Sí. No obstante, el año pasado se firmó una revisión salarial cada tres meses, y esto nos permitió aumentos de sumas fijas y, por ejemplo, modificación de porcentajes en noviembre pasado. Este año ya se logró un incremento del 3% en febrero, en marzo el último tramo del 6% del convenio anterior, en abril y mayo el 3% cada mes. A partir de junio se discutirá cual será el incremento desde ese mes hasta mayo de 2021. La mayoría de las empresas pagó el bono otorgado por el Gobierno nacional.

P.: Días pasados mantuvo una reunión con el gobernador Oscar Herrera Ahuad. ¿Pudo hablar de la posibilidad de construcción de viviendas de madera por parte del Instituto de la Vivienda de Misiones, por ejemplo?

D.P.: En los próximos días se creará la mesa forestal provincial. En principio estaría integrada por el Ministerio del Agro y la Producción, las cámaras empresarias, el Colegio de Ingenieros Forestales de la Provincia, la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado y los gremios madereros. Esto demuestra el gran interés del gobernador de darle un gran impuso al sector maderero.

P.: ¿Cómo está la situación de las empresas exportadoras?

D.P.: Sólo el 30% de las empresas madereras misioneras se dedican a la exportación. Las que están exportando se encuentran en un muy buen momento comercial.

P.: ¿Hay inversiones de nuevas empresas madereras en Misiones?

D.P.: Sabemos de algunas gestiones de instalación de un megaaserradero en el norte de la provincia. Seguramente tendremos novedades al respecto en las próximas semanas. Hay empresas que se tecnificaron y que mejoraron sus líneas de producción, están saneadas, cumplen con todo y otras que como siempre se amparan en la crisis. Por eso la política empresarial tiene mucho que ver.

P.: Siempre está la dicotomía Misiones versus Corrientes…

D.P.: Es cierto. No hay empresarios que hayan cerrado en Misiones y decidieron irse a Corrientes. Es más, alguno que se fue a Corrientes volvió, principalmente por la falta de mano de obra capacitada y especializada en esa provincia. El compromiso fiscal que se debe pagar en Misiones fue siempre el mismo que se viene pagando desde hace años, y con esa obligación fiscal las empresas igualmente crecieron.