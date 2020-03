Polémica en mercados

El Mercado Frutihortícola de Corrientes anunció que no permitirá que ingresen compradores y transportistas procedentes de Chaco, en sintonía con las restricciones en línea dura implementadas por el radical Gustavo Valdés ante la pandemia. En reacción, el presidente del Mercado Frutihortícola de Chaco, Hugo Fagúndez, lamentó la decisión. “La respetamos pero no la compartimos”, dijo a Ciudad TV, y se diferenció: “Acá no discriminamos a nadie, ya sea correntino, paraguayo o brasileño”.