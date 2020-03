Provincias reclaman que barril criollo no baje de los u$s50

El estancamiento de la actividad económica por el coronavirus sumó para las provincias con producción hidrocarburífera un problema extra: la vertiginosa caída del precio del barril de petróleo, una variable internacional que pone en riesgo inversiones en marcha y futuras, con epicentro en Vaca Muerta.

Por eso, desde las diez provincias nucleadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) pidieron al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, el regreso del barril criollo, un sistema que funcionó entre 2015 y 2017 para establecer un piso en el valor del barril que hiciera rentable la extracción. También está en discusión la nueva Ley de Hidrocarburos que Alberto Fernández anunció en su discurso del 1 de marzo en la apertura de sesiones en el Congreso.

Desde despachos nacionales hicieron trascender que la propuesta sería un barril a u$s46. Hoy el precio internacional del Brent es de u$s26 y las provincias piden u$s54. Además, trabajan en un esquema de retenciones variables que tienden a 0% ante precios internacionales bajos como los actuales, tal como indicó Ámbito.com dos días atrás. Un proyecto de ley del diputado nacional por Chubut Gustavo Menna, con firmas como la del radical mendocino Alfredo Cornejo, avanza en paralelo en el Congreso. En ese sentido, Menna y Jimena Latorre (UCR – Mendoza) solicitaron al presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, Darío Martínez, que convoque a una reunión virtual.

De este modo, para las provincias es un avance que la Casa Rosada analice reestrablecer el barril criollo, aunque entienden que el precio de u$s46 no solucionaría ni la baja de recaudación en las provincias ni la reactivación de las extracciones. Desde el entorno de los gobernadores estiman que el piso no podría bajar del los u$s50.

“Valoramos la reacción de Nación, pero el problema es de bandas: si el barril queda más cerca de los u$s40, no es bueno ni para las regalías provinciales ni para operadores. Sigue siendo un negocio para el eslabón refinador. Si está sobre los u$s50, es otra cosa. Todas las provincias estamos pensando en ese monto. Le cierra a las provincias y a las empresas, es la forma de sostener los empleos del sector”, dijeron desde un distrito petrolero a Ámbito Financiero.

El acuerdo en el que trabaja el ministerio de Desarrollo Productivo con provincias, empresas y sindicatos busca un compromiso para sostener la producción y el empleo, además de potenciar a los proveedores locales.

“Los ministros de las provincias están viendo que el Gobierno nacional está abierto al diálogo y que la negociación sigue abierta. Del barril a u$s 46 se habló, pero con ese valor después del aislamiento obligatorio las empresas no levantan los equipos de perforación”, señalaron a este medio desde otra provincia. “De todos modos, no hay una posición rígida de Nación”, aclararon.

En la reunión de Alberto Fernández con los gobernadores de anteanoche por videoconferencia, la mandataria de Santa Cruz Alicia Kirchner “insistió en solicitar que se analice el barril criollo para las provincias productoras dado el impacto que está teniendo este sector”, dijo la administración provincial en un comunicado. Kichner estimó que las pérdidas mensuales por regalías para Santa Cruz serán de unos $600 millones.

Asimismo, la gobernadora de Río Negro también hizo mención al tema en la misma reunión. La respuesta del Presidente fue que el Gobierno “está trabajando para dar una respuesta”.