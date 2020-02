Díaz Beltrán: "Se debe reperfilar las deudas de las pymes con los bancos"

Gerardo Díaz Beltrán: No debemos conducir una entidad con los mismos parámetros que tienen los gobiernos nacionales. La dirigencia empresaria debe responder al sector empresario con sus intereses y obligaciones porque las transformaciones se deben hacer hacia adentro y hacia afuera y con mi gestión, rodeado de muchos dirigentes hemos construido una CAME totalmente democrática y federal, con una CAME que no es presidencialista; es decir que está manejada por un consejo directivo, que a mí me toca la responsabilidad de presidir.

P.: ¿Cree que el Gobierno nacional será verdaderamente federal?

G.D.B.: Hay indicios de un planteo federal; pero para que se concrete realmente depende de las pymes y, esa es la articulación que debe tener CAME con el Gobierno nacional. No hay posibilidad de que la Argentina se desarrolle sino admitimos que existen regiones disímiles entre ellas que tienen fortaleza y debilidades y, ahí está en trabajar con las fortalezas para mitigar las debilidades. No se puede trabajar sin ver que existen realidades diferentes y, esto no lo vio el Gobierno de Mauricio Macri.

P.: ¿Todavía hay un fuerte centralismo?

G.D.B.: Sí, pero reitero este Gobierno nacional está dando los primeros pasos para que ese centralismo deje de ser tal. En eso también estamos trabajando los dirigentes empresariales porque estoy convencido de que las industrias generan innovación, mano de obra y desarrollo en la región donde estén ubicadas. Las pymes tienen las características que en tiempos de vientos a favor están y se las nota y en tiempos de vientos a en contra seguimos estando, sin especulación y sosteniendo el entramado social porque ofrecemos el 70 por ciento del empleo formal del país y generamos más del 40 por ciento del PBI. El federalismo no es una ilusión o una intención.

P.: ¿Si usted tendría hoy una cierta cantidad de dinero disponible lo pone en la timba financiera o arma una pyme?

G.D.B.: Si esa pregunta me la hacía hace un tiempo atrás no lo dudaba y le contestaba que la ponía en el banco. Hoy intento armar o ampliar una pyme, siempre y cuando el sector productivo esté por encima del especulativo.

P.: ¿Cómo analiza la moratoria impositiva que lanzó el gobierno nacional?

G.D.B.: Desde la CAME estamos absolutamente de acuerdo. Es una excelente decisión política del Gobierno nacional. Esta moratoria impositiva está dentro de tres patas que plantea la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. La segunda etapa que proponemos desde la CAME es que el Gobierno nacional empiece a trabajar sobre el sistema financiero; hay por lo menos 15 mil pymes que están por ser ejecutadas por los bancos, por eso desde la CAME le estamos pidiendo al Banco Central que busque la manera para que esas pymes no desaparezcan. En tal sentido es una excelente medida el lanzamiento de líneas de créditos para las pymes del banco Nación a una tasa que se ubica entre el 27 y el 29,7 por ciento anual. Aún es alto el crédito, pero marca el camino al resto de la banca pública provinciales y privadas que deberán acompañar y tener tasas acordes. El tercer aspecto que está pendiente aún pero que tiene relación es la reactivación del mercado interno porque el 90 % de las pymes viven de este mercado. Esta mesa de tres patas si comienza a articularse hace al federalismo que plantea el Gobierno nacional.

P.: Pero a la vez, ¿qué se debe hacer con aquellas pymes que tomaron créditos a tasas que superan el 90 por ciento?

G.D.B.: Se deben reperfilar las deudas financieras de las pymes. Estamos preocupados por reperfilar la deuda argentina y estamos de acuerdo de ello, pero a la vez como dije se debe reperfilar las deudas de las pymes con los bancos que suman más de 400 mil millones de pesos

P.: El Gobierno nacional lleva poco más de dos meses de gestión, ¿qué balance hace de la mirada hacia las pymes?

G.D.B.: Desde la CAME vamos aportando desde nuestra experiencia y la convicción de lo que necesitan las pymes y somos absolutamente consientes de la etapa que está viviendo el gobierno nacional y el país. Si en algo se caracteriza CAME es en advertir, pero automáticamente hacemos la propuesta y es el Gobierno quien la toma o la deja. Es poco tiempo del gobierno nacional, la situación es muy compleja, pero hay indicios que demuestran que para las pymes se comenzó transitar un camino que es el correcto.

P.: Quiero ponerme del lado del consumidor del interior por un momento. Los ciudadanos del interior pagan mucho más caro los productos.

G.D.B.: Pongamos como ejemplo una provincia chica. Primero la distancia; se está lejos de los centros de consumo para sacar la producción y estamos lejos de los centros donde se compran los insumos para elaborar y producir los productos, máxime en un país que tuvo un descontrol de precios y del costo de los servicios, flete, impuestos, entre otros. Además, se debe tomar en cuenta la capacidad de compra. Cuando una empresa pierde su capacidad de compra, seguramente no compra bien y, por lo tanto, vende mal y eso se debe trabajar porque se debe buscar una forma de proteger a un entramado social que tiene directa relación con la producción, el comercio y servicios de provincias que están alejadas de los centros de consumo.

P.: Entre las asimetrías que estamos hablando está la que planteó el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, que tiene que ver con la diferencia en el precio de los combustibles (En Misiones se paga entre un 10 y 12 por ciento más el litro de combustible que en Buenos Aires).

G.D.B.: Desde la CAME acompañamos el reclamo que hizo el Gobernador de Misiones. Siempre hemos planteados, desde que yo estaba al frente de la Confederación Económica de Misiones que no podía ser que en Misiones se pague entre un 10 y un 12 por ciento más caro el combustible. Por lo menos se debería analizar el precio del gasoil. En Misiones los tractores, camiones automóviles y camionetas gasoleras se utilizan para trabajar no para pasear. Se debe partir de cosas básicas para ir eliminando las asimetrías terribles que existen entre el país central y el interior que principalmente se plantea en la cadena productiva.