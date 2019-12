Reconducen gasto

“Teniendo en cuenta que el Presidente ha establecido que no se va a tratar el Presupuesto a nivel nacional y sabiendo que no están previstas las pautas reales para el año, esto afecta al Presupuesto de la provincia”, dijo Véliz. “Dada la extensión del actual presupuesto nacional, lo óptimo será la reconducción del presupuesto provincial en conformidad con la pauta nacional”, amplió. Según el funcionario de Raúl Jalil, “los recursos provinciales dependen de los fondos coparticipables y si estos están mal estimados, también estaría mal estimado el presupuesto de la provincia”. Asimismo, el ministro indicó: “Vamos a plantear en Cámara de Diputados de la provincia por qué no responden las pautas macro fiscales establecidas por el gobierno anterior con la realidad de la economía actual”.