Santa Fe: Perotti y socialismo liman números por ley clave

El encuentro entre la gestión del PJ con los socialistas es la continuidad de la negociación que se inició un día antes con los radicales de la provincia que integran el FPCyS. Ayer, los legisladores del socialismo llevaron a la mesa números propios que contrastan con los expuestos por el PJ, aunque no cerraron la puerta a un acuerdo.

El Gobierno espera enviar el proyecto a la legislatura entre mañana y el viernes, apuntan funcionarios de Perotti. Para luego seguir con las negociaciones, principalmente en Diputados, donde el socialismo tiene mayoría. En el Senado, en tanto, el dominio es del PJ y en diciembre ese recinto aprobó las leyes originales de emergencia sanitaria, alimentaria, económica y de seguridad, ahora englobadas en el rótulo Necesidad Pública.

La reunión de ayer estuvo encabezada por los ministros de Gestión Pública, Rubén Michlig; de Gobierno, Esteban Borgonovo; de Economía, Walter Agosto. Por el socialismo asistieron el diputado nacional y presidente del PS de Santa Fe, Enrique Estévez; los diputados provinciales Joaquín Blanco, Pablo Farías y Claudia Balagué (los últimos dos fueron ministros de Miguel Lifschitz hasta el 10 de diciembre).

“Nos entregaron un borrador de la propuesta y lo vamos a analizar en profundidad”, señaló Estévez tras la reunión. De todos modos, planteó “preocupación por la intención del Gobierno de tomar deuda por el equivalente a 600 millones de dólares sin que quede claro con qué finalidad”.

Por su parte, Blanco (una de las principales espadas del socialismo en Diputados) manifestó: “Partimos de diagnósticos diferentes: Santa Fe no está en medio de un apocalipsis; es parte de una realidad nacional, pero es una de las provincias más solventes”, señaló. Desde las entrañas del partido señalaron a Ámbito Financiero que “hay voluntad de darle herramientas a Perotti, pero no vamos a aprobar cualquier cosa. Entregamos un material donde se hace una observación, número por número, de lo que el PJ está diciendo públicamente. No hay Emergencia ni Necesidad”. No obstante, aclararon que hay intención de continuar el diálogo y seguirán avanzando las negociaciones una vez conocido el proyecto.

Desde el peronismo, en tanto, advirtieron que hubo “avances” y que se están “discutiendo números, limando asperezas”. “La mayor traba está en el endeudamiento para gastos corrientes”, puntualizaron.