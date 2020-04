Coronavirus: atípica apertura de sesiones en cuatro distritos

“La economía no me importa, me importa la vida de los salteños y ahí me van a encontrar trabajando”, subrayó Sáenz a través de una teleconferencia. En su mensaje, destacó la presencia del Gobierno nacional en la emergencia declarada por la provincia en tres departamentos del norte, donde residen comunidades originarias en situación de vulnerabilidad.

Saenz prevenir. Sáenz acudió al recinto y los legisladores tuvieron presencia en pantalla.

Sáenz agradeció “la predisposición del presidente Alberto Fernández para acudir con su capacidad de asistencia”. “Estamos para servir a nuestra gente, cada uno desde el rol que le toca cumplir”, aseguró el gobernador de Salta sobre el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno.

El gobernador de San Juan, el peronista Sergio Uñac, inauguró el período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial mediante un mensaje por escrito y sin concurrir a la cámara como prevención ante la pandemia. Tampoco estuvo el vice Roberto Gattoni, quien está entre el grupo de riesgo de mayores de 65 años.

Sin público, en la sesión estuvieron presentes 27 de los 36 diputados provinciales, separados ocupando una banca de por medio. Uñac afirmó que se tomarán “con firmeza todas las decisiones que esta emergencia sanitaria exija” y reconoció que “las secuelas económicas serán muchas”.

En materia de anuncios, el gobernador se comprometió a seguir con la obra del dique El Tambolar sobre el Río San Juan, la construcción del Túnel de Zonda, el acueducto Gran San Juan y un nuevo gasoducto. También expresó su voluntad de avanzar en proyectos viales para las Rutas 20 y 40 en Iglesia, además de rutas turísticas en el interior de la provincia y una ampliación de redes de ferrocarril. A su vez, se comprometió a construir 9.000 casas y, hacia el final de su gestión, urbanizar las villas de emergencia del Gran San Juan.

San Luis Reducción. Alberto Rodríguez Saá habló solo ante los jefes de bloque, mientras que los legisladores firmaron presencia y siguieron el discurso cada uno desde su despacho.

Por su parte, en San Luis, en una breve ceremonia, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, dejó abierto el período de sesiones ordinarias. El vice Eduardo Mones Ruiz condujo la sesión, en cuyo recinto solo estuvieron presentes los presidentes de bloque, mientras que el resto de los legisladores la siguieron desde sus despachos.

El mandatario peronista recordó que el estado de la administración es una memoria que prepara el Gobierno desde febrero: “Todos los ministerios trabajan para presentar el informe para hablar no solo del presente sino del futuro de la provincia; esta es la primera sesión de la década del 2020 al 2030; hubiera deseado hablar de la agenda, pero estoy seguro de que vamos a poder hacerlo dentro de algunos meses”. Y agregó: “Hoy solo puedo decir que todos los objetivos y toda la economía de la provincia están dirigida a combatir esta pandemia”.