Federico García Zapata: "Estamos intentando desarrollar un mercado de capitales nacionales"

Federico García Zapata: Por ser una provincia chica, cualquier tipo de medida o de efecto en el país se traslada de inmediato. Así como en la pandemia se incrementó la desocupación, hoy es una de las provincias que más rápido recuperó el empleo. También se ve mayor recaudación de Ingresos Brutos, que es un 40% de los recursos propios y en la variación interanual ha tenido picos de crecimiento de 70%, muy por encima de la inflación. También las regalías que son en dólares, pero como se ha mantenido estable en su valor, la recaudación no acompañó la inflación. Respecto de recursos nacionales, de lo que se había presupuestado hay un 10% más: tiene que ver con una estimación del IPC de 33% de Nación, pero nosotros habíamos estimado más inflación.

P.: ¿Cómo está afectando hoy la inflación a la provincia?

F.G.Z.: Donde más repercute es en el costo salarial. Las paritarias que se dieron en el primer semestre llegaba a un cierre de cerca del 40% en julio, y ahora estamos con la pauta salarial del segundo semestre y obviamente los sectores sindicales manejan expectativas inflacionarias que no son las oficiales, donde pretenden llegar a un 70%.Vamos viendo mes a mes.

P.: ¿Reabrieron paritarias?

F.G.Z.: Sí, estamos en plena negociación con el sector docente que es el más representativo, y pronto a iniciar el diálogo con el resto de los sindicatos.

P.: ¿Qué sectores fueron los que primero se reactivaron?

F.G.Z.: El turismo, con el programa de Previaje, que impactó muy fuerte en especial en Ushuaia. El sector nacional ha tenido históricamente temporada alta y baja; y eso hoy no se está distinguiendo, es una temporada pareja. Y eso repercute en el sector comercial también. El sector industrial, en un contexto de restricción de importaciones, ha tenido un incremento dentro de lo esperado. Los hidrocarburos tienen un comportamiento más estacional.

P.: Si bien se reactivó el turismo local, la provincia era una plaza de turismo extranjero…

F.G.Z.: En el contexto de pandemia, el turismo extranjero no se ha recuperado. Todavía no se han levantado las restricciones en otros países, pero el nacional compensó bastante. Había un público para el cual Tierra del Fuego no era un destino, y ahora sí. Se está fortaleciendo como marca.

P.: Son la única provincia que no reestructuró su deuda en dólares. ¿Algún plan al respecto?

F.G.Z.: El esquema del bono es con garantía de regalías hidrocarburíferas que van a un fideicomiso que se va fondeando y los tenedores cobran. En caso de haber algún exceso en la recaudación de regalías vuelven a las arcas provinciales. Se viene cumpliendo el pago al 100%. En la pandemia se dio el caso de que en una de las cuotas no fueron suficientes las regalías para hacer frente al pago de amortización de capital más interés, por lo cual hubo que destinar fondos del tesoro. Fuimos la única provincia que no reestructuró. Seguimos con el cumplimiento y eso nos beneficia con nuestro perfil financiero. De hecho, eso nos permitió tener una buena calificación y salir al mercado abierto de capitales con un programa de letras. La semana pasada hicimos una segunda emisión. Estamos alrededor de los $5.000 millones de un programa de $7.000 M. La idea es avanzar con herramientas que permitan desarrollar un mercado de capitales nacionales, en consonancia con lo que viene trabajando la Nación.

P.: ¿Van a intentar algún tipo de estrategia de refinanciación?

F.G.Z.: De los u$s200 millones que se emitieron en 2017 a una tasa de interés del 8,95% anual, garantizadas con las regalías hidrocarburíferas provinciales, hasta la fecha se han ejecutado pagos de capital por u$s 66 millones y pagos de intereses por u$s 81 millones. La idea es avanzar con alguna herramienta que nos permita tener más flexibilidad cumpliendo con nuestras obligaciones. Estamos en un proceso de análisis. Hay mucha avidez de inversiones en un mercado que se está desarrollando, en un mercado de capitales locales. La idea es ir en ese sentido.

P.: Con la electrónica, ¿cuál es la situación de la prórroga del subrégimen de promoción industrial?

F.G.Z.: La prórroga del subrégimen estableció un nuevo parámetro: las industrias para compensar el no aporte de IVA se crea una tasa del 3%, que arma un fideicomiso que distribuye un 40% a ampliación de matriz productiva y un 60% en inversiones en la provincia. Eso no empezó a funcionar y en la provincia estamos a la expectativa sobre cuáles son las decisiones de ampliación de actividades y de inversiones de ese fondo.

P.: Hace poco presentaron un estudio de factibilidad para producción de hidrógeno verde, ¿es posible que lleguen inversiones?

F.G.Z.: Hubo acercamiento de distintas empresas que quieren invertir en la provincia en hidrógeno verde. Lo que se presentó hace muy poco es el proyecto ejecutivo de un estudio que financió el CFI donde se demostró que las condiciones y el recurso de la isla son factibles para desarrollar hidrógeno verde. Falta el estudio de impacto ambiental.

P.: ¿Cómo observa la economía y las últimas medidas del gobierno respecto a importaciones?

F.G.Z.: Es complejo, mes a mes hay muchos cambios. Cuesta planificar en un contexto así. La realidad mundial también ha cambiado pospandemia. La inflación mundial aumentó, y Argentina que viene con problemas estructurales indefectiblemente termina involucrado en esto. Yo entiendo que hay que trabajar buscando alternativas en un mercado local que den mayor capacidad de adaptarse a estos cambios. Respecto a las importaciones, la autorización para adquirir moneda extranjera, el sector industrial de la provincia no ha tenido mayores sobresaltos. No ha afectado.