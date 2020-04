Turismo: las provincias buscan mantener a flote al sector más golpeado por la pandemia

Turismo futuro

Uno de los programas para mantener un mínimo de actividad es el “Comprá hoy, viajá mañana”, en carpeta de tres provincias: Misiones, Salta y Tucumán. La administración misionera de Oscar Herrera Ahuad convocó al sector turístico privado a sumarse la campaña “Comprá hoy, viajá mañana”, que ofrecerá estadías y promociones a futuro y a bajo costo. La campaña -sin fechas concretas aún- apunta a brindar “ingresos inmediatos” a las empresas que hoy no pueden recibir visitantes por la emergencia sanitaria y, a la vez. a ofrecer oportunidades de ahorro para los turistas.

El Gobierno provincial dispuso, entre otros ejes, una bonificación de 40% en la alícuota de los Ingresos Brutos para el período marzo- mayo. “La maquinaria del turismo no sólo mueve la ciudad de las Cataratas sino a toda la provincia”, enfatizó el mandatario del Frente Renovador de la Concordia. El gobernador salteño Gustavo Sáenz también está trabajando con los prestadores de la provincia en la plataforma virtual para vender el destino ahora y que los turistas puedan hacer efectivo el viaje hasta abril del año que viene. El ministro de Turismo y Deportes de Salta, Mario Peña manifestó: “No podemos sentarnos a esperar, hay que ser creativos y proponer acciones que posibiliten la recuperación más rápida posible al turismo en Salta que es el mayor generador de empleos directos e indirectos pero, además, una de las fuentes de ingreso más importante para nuestra provincia”.

El distrito norteño también trabaja para asistir a los guías que no tienen trabajo, además de ofrecer créditos subsidiados al sector. En tanto, el Ente Tucumán Turismo (ETT) también anunció que ofrecerá paquetes turísticos a futuro destinados a residentes en la provincia administrada por Juan Manzur, para viajes dentro del territorio tucumano. El presidente del ETT, Sebastián Giobellina, que junto a cámaras locales trabaja para “elaborar paquetes que contemplen transporte, excursiones y hotelería para que el tucumano, cuando se levante la cuarentena, pueda poder volver a viajar dentro de la provincia”.

Pesimismo

Más allá de los esfuerzos por sostener al sector, los diagnósticos son duros y realistas. Por caso, en Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet lo graficó con un ejemplo. “Hay ciudades como Federación, donde las termas son municipales y el 40% de los ingresos es por la entrada a las termas”, dijo. Y remarcó que dispuso para estas actividades “que han estado cerradas” la postergación del cobro de impuestos y estímulos a través de créditos que cubren una nómina salarial”. “El sector termal es el más complicado y va a ser el último en reactivarse”, sostuvo por su parte el vicepresidente de la Cámara entrerriana de Turismo, Sebastián Bel, frente al hecho de que “el público más frecuente es el de la tercera edad, que es grupo de riesgo”. En la misma línea, el intendente de la localidad chubutense de Puerto Madryn, Marcos Sastre, confirmó la prórroga de los plazos de presentación y pago del impuesto Inmobiliario, de Ingresos Brutos, y de la tasa de habilitación.

A nivel provincial, los prestadores turísticos podrán acceder a capacitaciones virtuales gratuitas para encarar la actividad cuando termine la pandemia. Las acciones se desarrollan en el marco de iniciativas del Ministerio de Turismo y Deportes nacional que encabeza Matías Lammens. El titular de la cartera en Chubut, Néstor García, señaló que estos cursos “son útiles para desarrollar nuevos productos y también para reconvertir los destinos”.

Al ejemplo de la entrerriana Federación se suman casos en todo el país. En Santa Cruz, los prestadores de servicios turísticos de El Calafate advirtieron que la situación empeorará rápidamente porque se cayeron las reservas para la temporada de invierno. El secretario de Turismo de esa localidad, Oscar Souto, señaló que “el sector no estaba preparado para un corte tan abrupto” y dijo que en la ciudad “apenas quedan 60 turistas que están esperando para ser evacuados de un total de 4.000 que había en el inicio de la cuarentena”. Otro caso es el de Villa Pehuenia, una aldea de montaña ubicada al pie de la Cordillera en Neuquén en la que sus 1.500 habitantes viven directa e indirectamente del turismo y no saben cómo afrontarán los próximos meses con una temporada de invierno prácticamente perdida, sin turistas ni actividades en los centros de ski. La cámara de turismo local pide al Gobierno nacional que en la reformulación del calendario escolar 2020-2021 no se utilice febrero para que no se vea afectada también la temporada de verano.

Otra rama del sector en riesgo es la de los viajes estudiantiles, con impacto principalmente en la rionegrina San Carlos de Bariloche, donde se concentran cada año unos 120 mil adolescentes. Sin embargo, los operadores recuerdan las cenizas volcánicas de 2011 y la gripe A de 2009. Ahora, esperan una reprogramación de fechas para garantizar todos los tradicionales viajes de egresados.

Campo

Asimismo, otros distritos ponen el foco en el turismo rural, que por año moviliza a más de 15.000 personas y genera ingresos por unos 3 millones de dólares en los más de 1.300 establecimientos campestres distribuidos en el país, para evitar las aglomeraciones una vez que finalice el aislamiento. La ministra de Turismo y Cultura de San Juan, Claudia Grynszpan, dijo, que “las actividades al aire libre y con pocas personas en fincas rurales van a tener una alta demanda tras el coronavirus”.

La provincia gobernada por Sergio Uñac tiene en marcha el programa “El Valor de lo Nuestro”, que está destinado a potenciar el turismo rural comunitario y que forma parte del Plan de Cohesión Territorial de Ambientes Rurales. Otro destino que busca posicionarse en ese segmento es la localidad chubutense de Esquel, y en tal sentido, el secretario de Turismo local, Mariano Riquelme, destacó el compromiso de desarrollar varios circuitos.

Por su parte, la secretaria de Turismo de La Pampa, Adriana Romero, sostuvo que “para desarrollar este segmento luego de la pandemia de coronavirus es necesario mejorar y crear nueva infraestructura para los visitantes, algo que necesita el trabajo conjunto de los sectores público y privado”.

El turismo rural también se desarrolla con fuerza en la provincia de Buenos Aires, que se caracteriza por la gran cantidad de pueblos rurales de su interior, en Jujuy, que firmó convenios con el BID y otras entidades para desarrollar este segmento, además de Salta, Corrientes, Córdoba, La Rioja, Misiones y Tucumán, donde hay establecimientos especializados.