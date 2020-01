Fondos: turno de UCR por reclamos a Nación

Sin embargo, la carta abierta de Cornejo dejó entrever un malestar. El exgobernador mendocino dijo: “Las medidas tomadas prevén un fuerte impacto fiscal que sólo se verán reflejadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”. “Va en detrimento del interior, que se queda afuera de ese reparto inequitativo”, había sostenido Cornejo en relación al congelamiento del boleto del transporte que financia Nación para el AMBA. El perfil acaso más desafiante del mendocino le permite jugar ese papel, ya afuera de la gestión ejecutiva.

Un segundo signo se dio en los adelantos de coparticipación que otorgó la Casa Rosada a cinco distritos, ninguno de ellos UCR. Los $5.650.000 se dieron a tres provincias gobernadas por el PJ (Chaco, Tucumán y Santa Cruz) y dos sellos provinciales (Chubut y Río Negro). Justamente, el lunes previo a establecerse los adelantos, había pasado por el despacho del ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro el tucumano Juan Manzur. Y anteayer, fueron otros dos PJ: el santafesino Omar Perotti y el pampeano Sergio Ziliotto.

Difícil que los gobernadores de la UCR, en tanto, usen el tono frontal de Cornejo. De hecho reconocen el diálogo abierto con el Gobierno. Pero tienen también demandas. La llegada de Morales, atravesada por el auxilio financiero que planteará en la Casa Rosada. La de Nieri, atiende pedidos más puntuales, como la refinanciación de un préstamo que Mendoza contrajo con el Banco Nación.

El misionero Herrera Ahuad, en tanto, se reunió con el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Allí, planteó la necesidad de mejorar los costos logísticos de la provincia. Y planteó el tratamiento como zona franca para el Parque Industrial Posadas, por su potencial ligado al puerto.

Transporte

Las provincias radicales creen que la Casa Rosada debe resolver la cuestión transporte. Los $5.000 millones que habilitó Alberto F. es menor incluso a la compensación de $6.500 millones que había dado Mauricio Macri en 2019, luego de haber podado meses antes unos $45.000 millones para buscar el equilibrio fiscal.

En esa tónica, el martes próximo, el ministro de Transporte Mario Meoni recibirá a sus pares provinciales para establecer los mecanismo para acceder al subsidio. “Todas las provincias van a reclamar lo mismo”, dijeron a este medio desde un distrito radical. En Nación la respuesta será que con la adenda al Pacto Fiscal los gobernadores recaudarán $60.000 millones extra. Por eso, desde la Casa Rosada están atendiendo caso por caso, en negociaciones bilaterales.

“Cada provincia es un mundo”, dijeron desde Nación a este medio, en relación a que no habrá una salida colectiva. Desde otra oficina, en la misma sintonía, aseguraron que la solución será “atender las particularidades” porque de otra forma “se generan distorsiones”.

El ministro mendocino Nieri no llevó ese tema a las reuniones de ayer en Buenos Aires. Se abocó a una agenda más puntual, como la refinanciación de préstamos que el Banco Nación le dio a la provincia. Pero, no obstante, en Mendoza avanza el pedido formal para recibir el mismo trato que AMBA. Suarez congeló tarifa de transporte y electricidad, en una media que le cuesta a la provincia unos $3.500 millones. El secretario de Servicios Públicos mendocino, Natalio Mema, será el representante en la reunión de Transporte; y ayer adelantó que buscará que “los subsidios sean equitativos”. “Si Mendoza aporta el 4% en regalías queremos el mismo porcentaje en subsidios. Si a AMBA le dan $75.000 millones, no hay correlación con los montos”, explicó Mema al medio local Los Andes.

En tanto, la llegada de Morales a Buenos Aires tiene en su temario los fondos para hacer frente a las medidas paliativas. En la provincia, el gremio UTA se declaró en estado de alerta por los atrasos salariales. Las empresas dicen que el boleto urbano debe subir, y el conflicto podrá afectar el servicio en la capital jujeña. Ayer, Meoni se reunió en Buenos Aires con funcionarios de San Salvador para buscar una solución.

En el tercer distrito radical, Corrientes, se debatía en el Concejo capitalino la posibilidad de posterga la suba del boleto (de $19 a $30) para abril.