ámbito uruguay Tras triunfo de Milei y gesto de Lacalle Pou, se abre un nuevo escenario en la relación bilateral

La apertura de un escenario diferente para la relación bilateral entre Uruguay y Argentina se abrió tras la victoria de Javier Milei en el balotaje y el presidente Luis Lacalle Pou parece dar cuenta de esa oportunidad, con una rápida felicitación desde China y la promesa de asistir a la ceremonia de asunción el 10 de diciembre.

El referente de La Libertad Avanza llegó al poder en Argentina y, si bien todavía es incipiente el período de transición entre su gobierno y el saliente, la mirada económica de Lacalle Pou puede encontrar algunos puntos de encuentro con Milei, quizás más que los que tuvo con el actual jefe de Estado, Alberto Fernández, de corte más proteccionista y con quien supo tener diferencias.

Otro aspecto central será el futuro del Mercosur, en el que Fernández no admitía discusiones sobre una flexibilización, en línea con lo que postula el presidente de Brasil, Lula da Silva. Sin embargo, a pocos días del 10 de diciembre, fecha de asunción del presidente libertario, su impronta podría ser más proclive a la apertura del bloque, en línea con el reclamo uruguayo.

Posibilidad de cambio

El presidente y fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Hernán Bonilla, consideró en diálogo con Ámbito que el triunfo de Milei “sin dudas abre un escenario distinto entre las relaciones de Uruguay y Argentina”.

Para Bonilla, la pronta felicitación de Lacalle Pou y las gestiones del embajador Carlos Enciso con figuras del nuevo gobierno “han abierto un encuentro rápido con el presidente electo luego de su asunción, que puede ser muy positivo para los intereses de Uruguay”.

Al repasar el margen de maniobra, el profesor de Economía y Sociedad uruguaya indicó que con el gobierno de Fernández “se había bloqueado la posibilidad de avanzar en algunos temas bilaterales que ahora puede ser posible que se logre avanzar, como el tema del dragado para aumentar la profundidad del Puerto de Montevideo u obras de infraestructura como el puente en Villa Unión”.

Por su parte, el politólogo Mauro Casa, magíster en London School of Economics de Reino Unido, consideró que “quizás en una agenda bilateral puede haber una afinidad” entre ambos presidentes, aunque consideró que “Milei es una figura muy volátil, por lo que es todo una incógnita cómo se va a manejar en materia de política internacional, donde tiene que primar la mesura, los gestos y las declaraciones contenidas.

En contrapartida, el experto sostuvo que “se veía como una buena noticia para el gobierno uruguayo en general” y dijo que Lacalle Pou “puede sentirse más cómodo con un personaje como Milei que con Alberto Fernández, que tenía posturas proteccionistas o más bien estatistas en ciertos temas”.

A eso, Casa le sumó que “el peronismo y el kirchnerismo generan una reacción muy negativa” en el Ejecutivo nacional y recordó que incluso con el Frente Amplio los vínculos “han sido complejos”, mientras que con el Partido Nacional “han sido muy intensos” y profundizó: “En particular, la relación entre Lacalle Pou y Fernández ha sido una relación muy mala”.

Mercosur

Con respecto a la situación del Mercosur, Bonilla repasó que “el gobierno de Fernández había mantenido una posición muy proteccionista, muy contraria a la posibilidad de flexibilización y modernización que viene planteando desde 2020 el gobierno uruguayo” y contrapuso: “Quizás con el gobierno de Javier Milei haya mayor apertura a poder realizar esos cambios, así como a concretar el acuerdo con la Unión Europea”.

Por fuera de la situación del bloque regional, el fundador del CED planteó que hay otra posibilidad importante que se abre para Uruguay: el de nexo entre Argentina y Brasil. “Es posible que el país juegue un papel relevante dentro del Mercosur, que es ser un articulador de la mala relación entre Milei y Lula”, señaló.

Al argumentar esa postura, Bonilla recordó que el presidente electo argentino “insultó a Lula, que no va a asistir a la asunción, e invitó al expresidente Jair Bolsonaro”, por lo que analizó: “Ahí va a haber problemas en términos institucionales y Lacalle Pou tiene buena relación con Lula”.

En la misma línea, Casa cree que “para el gobierno uruguayo hay una expectativa de que con Milei se pueda avanzar en flexibilizar el Mercosur”. El politólogo opinó que el libertario “no tiene ningún interés” en apostar por el bloque regional ni por el mundo multipolar, debido a “su alineamiento con Estados Unidos e Israel”.

Por eso, observó que “el Mercosur no va a tener ningún impulso, aunque tampoco creo que se rompa” y vaticinó que “pueden ser 4 años más de estancamiento, que es lo que vimos en los últimos 20”. No obstante, aparece la posibilidad de “desencorsetarse”, una posibilidad que “Alberto Fernández no sólo trancó, sino que llegó a decir que ‘quien no esté dispuesto a aceptar las reglas del Mercosur debía bajarse del barco’”.

Perspectivas

En lo inmediato, Casa anticipó que “no prevé grandes cambios en el vínculo bilateral, que ha sido bueno a lo largo de los años desde que se resolvió el conflicto por la instalación de UPM en Fray Bentos, si bien entre Fernández y Luis Lacalle Pou fue una relación más tensa”.

Sin embargo, advirtió que las elecciones del año que viene en el país podrían suponer un cimbronazo. “Habría que ver qué pasa si Uruguay cambia de signo político con un triunfo del Frente Amplio que deposite a Yamandú Orsi o Carolina Cosse en la Presidencia”, observó el analista.

Por un lado, sostuvo que el intendente de Canelones y su par de Montevideo “son personas con una tradición mucho más latinoamericanista y el vínculo con una figura como Javier Milei podría verse resentido”.