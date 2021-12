Amenaza de bomba en la Rosada en el último día hábil de Alberto

Al momento del suceso, Alberto Fernández se encontraba en su despacho junto al ministro de Agricultura, Julián Domínguez. El jefe de Estado ingresó a Casa de Gobierno a las 10.51, y luego se conoció el llamado al 911 con la amenaza. Altas fuentes en Casa de Gobierno afirmaron que “se realizó una exhaustiva recorrida por todo el edificio y el perímetro sin ninguna novedad”.

A la vez, aseguraron que el personal no fue evacuado dado que en la amenaza telefónica se decía que “iban a colocar una bomba” y no se encontró ningún indicio que hiciera suponer que podía ser real. En tanto, fuentes de Casa Militar señalaron que la actividad al interior del palacio presidencial no cambió, y señalaron que las divisiones de explosivos realizaron su labor sin detectar ninguna irregularidad.

El miércoles, el Presidente había recibido en la Quinta de Olivos al dirigente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), Luis D’ Elía, luego de las críticas que emitió hacia Cristina Kirchner por la fiesta que compartió con actores y periodistas. “Hoy nos recibió en Olivos el compañero Presidente Alberto Fernández”, publicó D’ Elía en su cuenta de la red social Twitter, junto a una foto en la que se lo puede ver en compañía del jefe de Estado.

El encuentro entre Fernández y D’ Elía se produjo a días de que el dirigente cuestionó a la vicepresidenta por haber compartido un encuentro con artistas y periodistas en el partido bonaerense de Pilar. “Que suerte que tienen los artistas, yo estuve preso tres años por kirchnerista y jamás levantó el teléfono”, apuntó D’ Elía en sus redes sociales.