Amores maduros, y desparejos

Podría pensarse en otras películas de parejas desparejas, como dos buenas de los ’70: “Querida Luisa”, de Philippe de Broca, con Jeanne Moreau y Julian Negulesco, y “Los días que me diste”, de Fernando Siro, con Inda Ledesma y Arturo Puig. La que ahora vemos tiene ciertos recursos de estilo de las románticas de los ’70, pero va por su camino y sorprende con algunas variaciones argumentales. No es perfecta, primero resulta medio confusa, en partes se hace un poquito solemne, y pudo haber terminado a los 85’, pero se desarrolla con atendible sutileza, buena pintura de situaciones y caracteres y justa participación de los personajes secundarios, en particular Cécile de France como la esposa engañada, que reacciona de modo admirable, digno de imitación, y después pierde los estribos. Por supuesto, los mayores elogios van para Fanny Ardant, la veterana protagonista, que desparrama luz en cada sonrisa, y en cada mirada. En cambio Melvin Poupaud, restringido al papel de tipo pintón serio y ocultador, no se luce (nada que ver con el loco divertido que hizo en “Pequeña flor”, de Santiago Mitre). Dos detalles: el poema que Ardant recita en la bañera es de Sylvia Plath, y el guion inicial, que reclama disfrutar de la vida, lo escribió Solveig Anspach, cuando ya era víctima de un avanzado cáncer. A ella está dedicada la obra.