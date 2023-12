Analistas prevén subas en el blue y los bursátiles

En el marco del paquete de medidas económicas de urgencia que anunció el ministro de Economía Luis Caputo y la suba del dólar oficial del 118%, los gurúes de la City prevén que los tipos de cambios paralelos, como el blue y el MEP, aumenten en los próximos días un 20%, lo que llevaría a la brecha con el oficial arriba del 50%.

“El dólar blue va a subir por lo menos un 20% en estos días porque estamos en días previos a vacaciones”, aseguró a Ámbito el economista Federico Glustein. Por lo cual, el analista financiero, Salvador Di Stefano agregó que mañana (por hoy) la brecha entre el blue y el oficial será “de más del 50%”.

De esta manera, el dólar blue, que ayer finalizó en $1.070, subiría en las próximas jornadas aproximadamente $200 hasta los $1.270, lo cual dejaría la brecha en torno al 58,8%. Así, la reducción del spread sería de 133,24 puntos porcentuales.

“La recesión va a ser feroz, con lo cual, yo no me arriesgaría a pensar que la brecha se va a duplicar. Ahora, lo que pasa es que el dólar turista se va a ubicar en torno a los $2.000, lo cual va a generar demanda del dólar blue para irse de vacaciones, porque nadie va a pagar con tarjeta, no la colocamos nunca más”, explicó el analista financiero.

En tanto, el dólar cripto o digital subió $67 hasta los $1.153, luego del anuncio del paquete de medidas económicas de urgencia. En caso de que ese sea el precio del tipo de cambio informal hoy, la brecha se posicionaría en 44%.

Dólar turista

En caso de los impuestos que recaen sobre el dólar turista (155%) se mantengan -el 100% de percepción de Ganancias, un 25% de bienes personales y el 30% del impuesto PAIS- la divisa que impacta en las tarjetas de crédito se iría a $2.040, con lo cual según Glustein “el techo del blue y los financieros es $2040, pero el piso es $800, con escasez”.

Este aumento de los tipos de cambio se traduciría en una “espiralización inflacionaria” que, según vaticinó el economista, en los primeros meses puede ser de un mínimo de 25% mensual.

Cabe destacar que el ministro de Economía no dio precisiones sobre cómo quedará conformado finalmente el Impuesto País, ni qué pasará con las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

El mercado daba por descontado una devaluación del peso. Incluso, las posiciones de futuros cerraron este martes en $754, apenas $46 por debajo del aumento del dólar oficial que anunció el ministro de Economía. Asimismo, esperaban medidas orientadas a corregir el déficit fiscal y el exceso de pesos.

“Los anuncios económicos apuntan a corregir con decisión y a través de una estrategia de ‘shock’ el déficit fiscal y el exceso de pesos, además de ir normalizando el mercado de cambios, lo cual debería repercutir a partir de mañana en una fuerte contracción de la “brecha” cambiaria”, afirmó en diálogo con este diario el economista Gustavo Ber, que además reconoció que las medidas fueron “acorde a las expectativas de los operadores”.

Pero la expectativa del mercado no siempre es buena para el bolsillo de los argentinos. En ese sentido, Ber reconoció que se profundizará la estanflación, lo cual “requerirá de respaldo parlamentario y tolerancia social”.

Para Ber “los inversores podrían recibir positivamente la fuerte decisión política, aunque monitorearan de cerca la capacidad de implementación”.

En tanto, Glustein aseguró que “las medidas impactarán directo en el bolsillo de la gente”, ya que la recesión empeorará por la caída del poder adquisitivo del salario, pero también por menor gasto del Estado.

El shock cambiario fue más fuerte, que el ajuste fiscal. “Creo que el ajuste fiscal se queda corto, podría ser más agresivo. Pero no así la devaluación que deja el valor de cambio multilateral a niveles de 2002”, apuntó el economista.