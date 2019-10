Andrés Sobrino, o el arte de volver colorida la abstracción

Siempre se destacó por el brillo otorgado a los distintos planos con los que construye sus obras, lo que deriva en un conjunto reluciente, compacto en tonalidades en las que predominan negros, blancos, amarillos. Su obra responde a los cánones de la abstracción geométrica, despojada, por supuesto, de toda representación. Y aunque ya estamos lejos de manifiestos o dogmas de los momentos en que aparece en escena, la idea de pura abstracción en 1917, se origina en Piet Mondrian cuando combina planos de color puro con formas geométricas.

Desde ese entonces los derivativos de esta corriente son infinitos y las escuelas que se desarrollaron en Europa y Estados Unidos fueron el faro para futuros movimientos que a los que adhieren incontables artistas en todas partes del mundo sin obviar por supuesto su desarrollo en América Latina que comienza en el Río de La Plata, se difunde hacia San Pablo, Río de Janeiro, Caracas. Julián León Camargo, autor del texto presentación de la muestra señala que “toda frontera, todo límite, todo borde, es imaginario. Pintura, cuadro, objeto, son líneas imaginarias trazadas para separar unas de otras”.

En el lenguaje actual son meras convenciones a las que pensamos, no es necesario renunciar, pero una mirada abarcativa sobre el conjunto de esta exposición da como resultado un cierto magnetismo, sea por el brillo, el color, las formas convencionales o no, esto ya no importa. Lo que sí importa es el efecto sobre el visitante, en el que despierta cierta atmósfera espiritual. (Clausura el 25 de octubre. Av. Alvear 1580. P.B. Lunes a viernes de 13 a 19).