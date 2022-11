Anibal Fernández volvió a pedir la reelección

En ese sentido, Aníbal Fernández volvió a dar su apoyo al deseo de Alberto Fernández, en un intento por ser reelecto en 2023. “Yo mantengo la idea que el Presidente tiene que ser candidato”, sostuvo.

En medio de los cruces por las candidaturas en Juntos por el Cambio, también empieza a resonar el tema dentro del Frente de Todos. “Mi opinión está dividida, hasta acá acompaño el pensamiento del Presidente”, sentenció el ministro, respecto a la discusión sobre eliminar las PASO.

“Yo mantengo la idea que el Presidente tiene que ser candidato, o se arriba a una resolución conjunta o se hace una PASO”, advirtió Aníbal Fernández esta mañana en una entrevista con radio Futurock. Por eso, remarcó, “si no se encuentra una solución, no veo mal que haya una PASO que incluya al Presidente”, dijo.

Cristina Kirchner

y su candidatura

“Es un funcionamiento interno no tiene porqué existir, no ha sido necesario hasta el momento, si es necesario reunámonos”, explicó el funcionario sobre la discusión puertas adentro del FdT, donde el kirchnerismo sentó posición y busca que no haya una interna.

En esa línea, Aníbal Fernández respondió ante la eventual candidatura a la presidencia de Cristina Kirchner. “¿Quién le va a decir que no puede ser candidata a Cristina?”, afirmó. El ministro planteó en su análisis que “si esa es la discusión y hay que confrontarla, hay que confrontarla, yo no voy a tenerle miedo”, aseguró.

Desde agosto pasado Alberto Fernández comenzó a alentar la idea de estar nuevamente en medio de la pelea presidencial.

“Lo único que tenemos que garantizar es que en 2023 no vuelvan a ganar los mismos tipos que nos dejaron ese país miserable, esa justicia vergonzosa; que no vuelvan a aparecer en los sótanos de la democracia los operadores judiciales, los Pepín Rodríguez Simón”, dijo en ese momento.

“Hoy no hay ningún operador del Estado, del Gobierno nacional, hablando juez ni fiscales. Eso lo cumplí: es un gran orgullo que tengo”, dijo ratificando en ese momento como hizo ayer el apoyo a Cristina de Kirchner en contra de la Justicia.