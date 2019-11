Ante Servini, Cristóbal López ratificó que Macri lo presionó y amenazó con "quebrarlo"

“Me dice que él (Macri) necesitaba el canal para ir por Cristina. Le digo ¿qué es ir por Cristina?, y me dice: hay que meterla presa; a lo que yo le contesto: no contés conmigo. Yo no soy amigo de Cristina, pero la aprecio y creo en el proyecto político del kirchnerismo”, declaró López en la causa que investiga una asociación ilícita encabezada por el Poder Ejecutivo para intentar desapoderar a los empresarios dueños de Indalo de sus empresas y medios de comunicación. La frase forma parte de la declaración que López efectuó como testigo ayer ante la Justicia y se refiere a un diálogo que mantuvo el 25 de octubre de 2015, a las 11 de la mañana, con el presidente Mauricio Macri en la casa que era del padre, Franco Macri en Barrio Parque. “Me quedé muy nervioso, me alteró. Él no se mostró molesto ni nada, todo lo que me dijo fue con naturalidad, como si hubiésemos hablado de arreglar una cena”, declaró López.