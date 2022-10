Antes de su secuela, “Avatar” ya recaudó 2.900 millones de dólares

“Avatar: La forma del agua” (“Avatar, The Shape Of Water”), de James Cameron, según The Hollywood Reporter tendrá una duración de tres horas y 10 minutos, con lo cual se sumará a la lista de los tanques de Hollywood más extensos y que han hecho un gran negocio en los cines, como “Vengadores: Endgame” (tres horas y 2 minutos) y la misma “Titanic”, también de Cameron, que llegaba a las tres horas y 14 minutos. Ambas películas ocupan los puestos 2 y 3, respectivamente, en la lista de las películas más exitosas de todos los tiempos en la taquilla mundial, sin contar la inflación.

La película original de Cameron, “Avatar”, estrenada en diciembre de 2009, sigue siendo la número 1 todos estos años. Su duración era de unos 29 minutos menos que la secuela, es decir, dos horas y 41 minutos.

A lo largo de la pandemia del covid-19, Hollywood ha tendido a producir películas cada vez más largas, muchas de las cuales superan las dos horas y media.

Una de las más “breves” fue “Spider-Man: No Way Home”, de dos horas y 28 minutos. Hoy no se concebirían títulos exitosos como en el Hollywood de los tiempos de esplendor, cuando las películas promediaban la hora y media de duración, y a veces menos, como en el cine policial negro.

De acuerdo con la publicación citada, esta tendencia continuará: “Babylon”, de Paramount, dirigida por Damien Chazelle, dura tres horas, y “Black Panther”, de Marvel y Disney, que se estrena el 11 de noviembre, dura dos horas 40 minutos. “The Batman”, de Matt Reeves, estrenada a principios de este año, dura dos horas y 55 minutos. En esa duración se cuentan los créditos de cierre, que pocos espectadores se quedan a ver hasta el final, que pueden llegar a durar hasta 10 minutos (eso hizo que muchos cineastas agregaran una escena sorpresa después de esos créditos, como para obligar al público a permanecer en la sala si quería verla, siempre que se corriera la voz previamente de la existencia de esa escena sorpresa).

A principios de septiembre, Cameron se trasladó desde Nueva Zelanda a la convención D 23 para mostrar media docena de escenas de su segundo “Avatar”. Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver y Stephen Lang estuvieron presentes. Gran parte del material mostró el trabajo de inmersión submarina de Cameron.

“La forma del agua” vuelve a centrarse en el personaje de Worthington, Sully, y en el de Saldaña, la Na’vi Neytiri. Se retoma una década después de la original y sigue a su familia, con nuevas estrellas, incluidos Vin Diesel y Kate Winslet, entre otras participaciones.