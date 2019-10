Anunciaron Mar del Plata con homenajes a Martínez Suárez

Cecilia Montenegro.jpg Mar del Plata. Cecilia Montenegro, directora artística, anuncia el próximo festival.

“Una gran parte del festival ha quedado unida a la figura de Martínez Suárez, él era el cine, por eso seguirá presente con nosotros. ”Este año afianzamos una línea de programación que profundiza ética y estética que caracteriza a nuestro festival”, agregó. Entre las figuras invitadas, y relativamente conocidas por el gran público, se mencionó, además de Serra, al músico estadounidense de Sonic Youth, Lee Ranaldo, junto a la artista visual Leah Singer; la directora estadounidense Nina Menkes, la crítica francesa Nicole Brenez, el director y actor francés Pierre León, el director del Harvard Film Institute, Haden Guest; la realizadora israelí Hadas Ben Aroya, el director español Jonás Trueba, el director alemán Thomas Heise, el director mexicano Nicolás Pereda, las actrices españolas Lola Dueñas e Itsaso Arana y la francesa Agathe Bonitzer, además de representantes de las películas que forman parte de las diferentes competencias y secciones.

Habrá tres largos argentinos en la competencia oficial: “Los sonámbulos”, sexto largometraje de Paula Hernández, con Erica Rivas y “Planta permanente”, segundo de Ezequiel Radusky, los dos en coproducción con Uruguay, y “El cuidado de los otros”, segundo de Mariano González.

En la Competencia Argentina, los films seleccionados son ”Angélica”, de Delfina Castagnino; “De la noche a la mañana”, de Manuel Ferrari; “Hogar”, de Maura Delpero; “La botera”, de Sabrina Blanco; “La muerte no existe y el amor tampoco”, de Fernando Salem; “Las buenas intenciones”, de Ana García Blaya; “Los poetas visitan a Juana Bignozzi”, de Laura Citarella y Mercedes Halfon; “Los que vuelven”, de Laura Casabé; “Tanya”, de Agustina Massa; “Those That, at a Distance, Resemble Another”, de Jessica Sarah Rimbland y “Bajo mi piel morena”, de José Celestino Campusano.

La Competencia Latinoamericana incluye “Ficción privada”, de Andrés Di Tella; “La protagonista”, de Clara Picasso; “Lina de Lima”, de María Paz González; “Por el dinero”, de Alejo Moguillansky, “Vendrá la muerte y tendrá tus ojos”, de José Luis Torres Leiva y fuera de concurso “El silencio del cazador”, de Martín Desalvo.