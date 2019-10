Anunció Lollapalooza su "line" con Guns N' Roses y The Strokes

Guns N’ Roses, Travis Scott y The Strokes quedaron confirmados ayer como las principales atracciones de la séptima edición del Festival Lollapalooza que se realizará el 27, 28 y 29 de marzo de 2020 en el Hipódromo de San Isidro. Si bien no se sabe aún cuál día exactamente será para cada uno, encabezarán las tres fechas que harán confluir a un centenar de artistas, entre ellos, Lana del Rey, Martin Garrix, Gwen Stefani, Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Cage the Elephant, James Blake, Kacey Musgraves, Brockhampton, IDLES, Charli XCX y The Lumineers.