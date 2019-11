Apareció la primera imagen de Banksy

Lazarides, que trabajó durante once años junto a Banksy, lo retrató en diferentes escenas que proporcionan una mirada detrás de bambalinas sobre la obra del desconocido creador y que ahora saldrán a la luz en el libro "Banksy Captured".

Algunas de las instantáneas, desveladas por el diario The Mirror, muestran al artista trabajando de espaldas en varias de sus obras, como la que representa a diversos monos que llevan carteles con diferentes mensajes, pero todas coinciden en esconder su cara.

Banksy es conocido por realizar obras murales que aparecen por sorpresa en los lugares más inesperados y por su estilo crítico con el poder establecido.

Sus creaciones, que se venden por grandes sumas, persiguen siempre lanzar un mensaje como es el caso de "Niña con globo", que muestra a una niña soltando un globo en forma de corazón y que ha representado en varias ocasiones para llamar la atención sobre la crisis de refugiados sirios.

I’m in the final design stage of my Banksy Captured book. Expect more unseen images like this @banksy portrait shot in Bristol. For those who missed the information. There will be an initial print run of 5000 individually numbered books. The first 50 books purchased will come with a Banksy Di-Faced tenner ( they are worth around £500) then somewhere within the edition will be a ticket that wins an unsigned Banksy Bomb Middle England screen print. The book is being self published and self distributed and will only be available at www.banksycaptured.com.To be notified of the release date sign up to the mailing list on the website.