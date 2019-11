Aranguren negó haber beneficiado a Shell y dijo que le hizo caso a Alonso

“Sé que lo que he hecho fue conforme a lo que la ley me obliga y será el juez el que tome la decisión”, aseguró Aranguren. Ahora, el juez Rodríguez debe definir si le conforman las explicaciones de Aranguren, o si lo procesa en el marco de la causa.

“En ningún momento me interesé particularmente por algún proveedor, tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público”, se defendió el exministro. En el caso de Chile, explicó: “Logramos reemplazar un gas que no existía, que es el que venía de Bolivia porque no había más, y así lo declararon en el expediente el ministro de Energía de Bolivia y el gerente de YPF”. “No había mayor capacidad de las plantas de regasificación. Era siempre más conveniente importar gas previamente re gasificado en Chile que consumir gasoil y eso le significó al estado nacional un ahorro de 54 millones de dólares”, aseguró ante la Justicia. A las preguntas de rigor, durante la indagatoria, Aranguren dijo que posee un ingreso relativo de aproximadamente cien mil pesos por mes de su actividad como ingeniero consultor. En otro tramo de la acusación, el exministro aseguró que no se benefició de su tenencia accionaria respecto de las tenencias que poseía de la casa matriz de la petrolera porque “el precio siempre tendió a la baja”. Además, explicó que no se encontraba “legalmente obligado a venderlas, ya que podía retener las acciones en la medida que no tomara decisión particular para la empresa otorgante de las acciones”. Asimismo, puntualizó que él “siguió la recomendación que le efectuara la Oficina Anticorrupción en el caso”, algo que podría complicar a Alonso, acusada de encubrimiento y con una indagatoria pendiente. Independientemente que no se interesara particularmente en la compañía Shell, expresó que “la venta de acciones no lo benefició, siendo que el precio de las acciones siempre tendió a la baja del precio previo a su incorporación al gobierno”. Alonso deberá declarar por qué no investigó al exfuncionario pese a haber sido advertida sobre eventuales “conflictos de interés” por los denunciantes originales de la causa, los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Martín Doñate.