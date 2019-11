Argentina brilló en celebración con Putin

Sorpresa mayúscula la de la María Victoria Alcaraz, la activa directora del teatro Colón, cuando se enteró que nada menos que el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, había decidido condecorarla. El hecho tuvo lugar la semana pasada y fueron muchas las especulaciones sobre el particular, incluyendo la obviedad de que Rusia es, justamente, uno de los países con más desarrollo artístico, especialmente en música y ballet, rumbos a los que Alcaraz le presta particular atención. El motivo determinante, sin embargo, tuvo que ver algo que sucedió hace casi un año, cuando se realizó en Buenos Aires la Cumbre del G20. En aquel momento el Colón se transformó en uno de los principales polos de atención de las misiones oficiales, incluyendo la fantástica velada con que se agasajó en el conocido teatro, a las delegaciones de todos los países, encabezadas por sus mandatarios, y Putin no fue la excepción.