Argentina es donde menos se usa la IA para trabajar

Pese a que solamente el 31% de las personas trabajadoras en Argentina hizo uso de la IA en el trabajo, para el 97% es útil o muy útil la incorporación en sus tareas diarias. La tendencia se repite en el resto de los países de la región.

Quienes manifestaron no incorporar IA en el trabajo, expresaron que no lo hicieron porque en sus organizaciones no se lo permiten (37%); les gusta hacer sus trabajos sin la incorporación de Inteligencia Artificial (23%); no consideran que sea necesario (18%); no logran acostumbrarse (16%); y no se llevan bien con la tecnología (12%).

En lo que respecta a los beneficios de utilizar IA en el trabajo, el 47% considera que se agilizan las tareas; el 46% que ahorra tiempo; el 41% que permite acceder a la información rápidamente; el 35% que automatiza tareas repetitivas; el 28% que optimiza procesos; el 27% que brinda mayor eficiencia; el 23% que reduce errores humanos; el 22% que posibilita analizar datos complejos; el 17% que potencia la innovación en contenidos; el 15% que disminuye gastos operativos; el 13% que facilita personalizar servicios; el 9% que distingue frente a la competencia; y el 8% que realiza cosas que los humanos no pueden hacer.