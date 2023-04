Argentina - Primera Nacional: Chaco For Ever vs Gimnasia (J) Zona B - Fecha 11

Por la fecha 11 de la zona B del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, Gimnasia (J) y Chaco For Ever se enfrentan el sábado 8 de abril, en el estadio Juan Alberto García.

Chaco For Ever no pudo ante Racing (Cba) en el Miguel Sancho. Sus resultados han sido variados: 3 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, y .