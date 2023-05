Argentina - Primera Nacional: Dep. Madryn vs Chaco For Ever Zona B - Fecha 16

El duelo entre Dep. Madryn y Chaco For Ever correspondiente a la fecha 16 de la zona B se disputará en el estadio Coliseo del Golfo, el sábado 27 de mayo.

A Chaco For Ever no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Atlético Rafaela. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 empates, tiene 1 gol a favor y ha recibido 6 en contra.