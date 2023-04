Argentina - Primera Nacional: Ferro vs Chaco For Ever Zona B - Fecha 10

Chaco For Ever y Ferro se enfrentarán en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry el próximo miércoles 12 de abril, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 de la zona B del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023.

Chaco For Ever perdió ante Racing (Cba) por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 derrota y 3 empates gol y .