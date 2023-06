Argentina - Primera Nacional: Independiente Mdz. vs Chaco For Ever Zona B - Fecha 19

El duelo entre Independiente Mdz. y Chaco For Ever correspondiente a la fecha 19 de la zona B se disputará en el estadio Bautista Gargantini, el domingo 18 de junio.

Chaco For Ever venció en casa a Villa Dálmine por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar NaN gol y .

Chaco For Ever no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

Los últimos 2 encuentros entre ambos equipos terminaron con 1 victoria para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de febrero, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Chaco For Ever.

Horario Independiente Mdz. y Chaco For Ever, según país

