Argentina - Primera Nacional: Tristán Suárez vs Villa Dálmine Zona B - Fecha 20

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Villa Dálmine cayó 0 a 2 ante Chaco For Ever. No consigue ganar en los últimos partidos y lleva en total 4 sin imponerse. En esos encuentros, ha recibido 11 goles y registró 2 a favor.