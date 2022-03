Argentina tech al mundo

“Nacimos en octubre de 2017 en Argentina. En ese mercado ya tenemos casi 4 millones de usuarios, esto equivale a más de 12% del país y más de 25% de los jóvenes, definidos como personas de entre 18 y 25 años. Lo que nació como una app y una tarjeta para manejar toda tu vida financiera hoy tiene préstamos; pago a término o cuotas (buy now and pay later); explicó que es el producto de cobros para que la gente pueda cobrar y no solo pagar; tiene un análisis de gasto, que te permite entender cómo y cuánto gastas por categorías, que es completamente automático, es decir, el usuario puede ver sus gastos en vivo; tiene pago de servicios; inversiones, en diciembre lanzamos nuestro propio fondo de inversiones; y también productos de seguros y asistencias, todo directamente desde la aplicación.

En México, donde realizamos el lanzamiento en 2020, ya tenemos casi 500.000 usuarios, también tenemos la tarjeta global Mastercard, el pago de servicios, la recarga de celular. Es decir, ya es un producto transaccional completo, porque nuestra filosofía es crear el producto para que cada colombiano pueda acceder a su dinero completamente en vivo, completamente digital y completamente gratis, ademas recibe una notificación esté donde esté, con gastos internacionales y nacionales”. La Bolsa de Buenos Aires no operó por el feriado de carnaval pero si la de Nueva York donde cotizan nuestros ADR. A continuación consignamos algunos cierres relevantes; exceptuando Irsa SA que ganó el 1,49% el resto finalizó con números negativos, Loma Negra perdió el 3,73%, Banco Macro 2,89%, Pampa Energía 3,06%, Telecom 5,43%, Edenor 4,50% e Irsa Propiedades Comerciales 6,30%.