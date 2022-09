Arrancó operativo clamor por la reelección de Quintela

Luna dijo días atrás: “Vamos a acompañar la continuidad de este proyecto y Quintela es nuestro candidato a gobernador para el año que viene”. Y agregó a al medio local Rioja Virtual: “Estaremos acompañando como militantes justicialistas para que este proyecto de gobierno pueda continuar por cuatro años más”.

Asimismo, no descartó que las elecciones provinciales pudieran adelantarse respecto a los nacionales, como planea la mayor parte de los gobernadores para no comprometer el poder local en función de la suerte de los vaivenes nacionales. “El tema electoral no está en la agenda de gobierno ni en la agenda pública”, señaló.

En tanto, la diputada Pedrali afirmó: “Estoy convencida que nuestro gobernador irá por la reelección y el pueblo lo acompañará”. Y calificó la gestión de Quintela como “un gran gobierno que trabajó fuertemente en cada rincón de la provincia proponiéndose la reactivación económica”, dijo la exfuncionaria en declaraciones radiales consignadas por Nueva Rioja.