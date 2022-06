Arrestan a exministro de Bolsonaro acusado de corrupción

La defensa de Ribeiro dijo que la prisión preventiva, cumplida en la casa del exministro, es “injusta” e “indiscutiblemente innecesaria”, y anticipó que presentará un habeas corpus para que recupere la libertad.

El diario Folha de S. Paulo reveló en marzo un audio en el que el exministro aseguraba que, a pedido de Bolsonaro, daría prioridad a la liberación de recursos destinados a educación hacia municipios gobernados por “amigos” de dos influyentes pastores. Ribeiro renunció a la cartera de Educación el 28 de marzo, una semana después de que estallara el escándalo y quedara en el centro de la investigación que culminó con su arresto el miércoles, iniciada por decisión del Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro, quien en marzo había dicho que ponía su “cara en el fuego” por Ribeiro y calificó de “cobardía” la acusación, intentó despegarse de su exministro. “Que él responda por sus actos, pido a Dios que no tenga ningún problema. Pero si tiene, es señal que yo no interfiero en la Policía. Eso me va a salpicar. Tengo 23 ministros, una centena de secretarios, más de 20 mil cargos... si alguien hace algo equivocado, ¿van a echarme la culpa a mí?”, declaró.