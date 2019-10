Aseguradoras rechazaron fallo que suspende DNU sobre indemnizaciones

Asimismo afirmaron que la anterior fórmula de cálculo, basada en la tasa activa del Banco Nación, generó “indemnizaciones desproporcionadas con relación al salario, desfinanciando un sistema que debe velar por la seguridad y salud ocupacional de 10 millones de trabajadores”.

La nueva metodología impuesta a partir del DNU 669/2019 reemplaza la tasa activa por la tasa RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). “De esta manera, conservando el valor salarial de las indemnizaciones, se protege al conjunto de los trabajadores evitando el colapso del sistema, no se impacta en costo laboral y se preservan fuentes de trabajo”, aseguraron desde la UART.

El juez Segura declaró este miércoles la inconstitucionalidad del DNU 669/2019 que redujo los montos de las indemnizaciones en accidentes de trabajo. En su fallo aseguró que la "falta de rentabilidad" de las empresas aseguradoras no debe ser compensada con menores resarcimientos a los empleados enfermos y accidentados.

El fallo firmado este miércoles resultó a favor del periodista deportivo Miguel “Tití” Fernández, quien demandó a las empresas TyC Sports y Fox Sports por los problemas de salud que sufrió tras el fallecimiento de su hija Soledad durante el Mundial de Brasil 2014. En este marco, el juez Segura determinó que el monto de la indemnización debe ser calculado por las leyes vigentes anteriores al decreto de Mauricio Macri.

Por otro lado aseguraron que con el mencionado DNU “no se cercenan los derechos del trabajador” al tratarse de “una regulación sobre los intereses, no sobre las prestaciones en sí, con lo cual no se afecta la progresividad en materia laboral”. Además afirmaron que en caso de mora se continuará aplicando la tasa activa. “Esto es vital aclararlo. Es precisamente, para los casos de mora que debe ser usada, no corresponde que se utilice para los casos en los que no la hubo”, agregaron.

Por último apuntaron que la medida debe comprenderse en un contexto económico de alta volatilidad “en que es vox populi los valores impensados que han alcanzado algunas variables” y concluyeron que “la corrección de una de ellas, como sucede en este caso, debería generar tranquilidad y no zozobra”.