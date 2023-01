Aseguran que en verano crecen los casos de grooming

“Se estima que en el verano los casos de violencia digital (grooming) aumentaron un 267%. Todo esto, nuevamente, antes del aislamiento social obligatorio que determinó que muchos niños, niñas y adolescentes sean acosados y no pudieran pedir ayuda, ya que no concurren a escuelas, no estaban disponibles los consultorios y muchas veces tampoco sus padres que trabajaban. Este tipo de acoso tiene como objetivo tomar contacto con una niña, niño o adolescente y así ganarse su confianza, apoyándose en las características propias de la infancia y adolescencia (necesidad de aprobación de pares, confianza por estar en ámbitos como su casa o jugando a su juego favorito en línea entre otras) para luego generar un encuentro personal físico.