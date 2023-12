Asociación de Magistrados contra el traspaso

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), en un comunicado firmado por su presidente Andrés Basso, rechazó el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires contenido en uno de los artículos de la “ley ómnibus”. La Asociación expresó: “Una vez más observamos proyectos y acciones donde se exhiben intentos de instrumentar el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. “Esta grave situación nos pone nuevamente en alerta y nos convoca a ratificar la posición histórica que esta Asociación ha mantenido desde el primer intento de traspaso, hace ya varios años”, escribe la AMFJN en su mensaje que remarca que “ la Justicia Nacional no puede pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que ello implicaría una clara violación de la Constitución Nacional, hecho que orgánicamente no podemos permitir y al que nos oponemos férreamente”. La AMFJN indicó que seguirán “plasmando su posición con tenacidad e ímpetu, mediante acciones tendientes a que esos intentos de avasallamiento no lleguen a concretarse”. “El traspaso intentado sólo redundaría en perjuicio del justiciable y de la sociedad en su conjunto, a la vez que afectaría gravemente principios básicos de la independencia judicial”, finaliza el comunicado.