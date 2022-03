Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, sigue muy de cerca la situación del delantero Paulo Dybala con la Juventus y está interesado en contratarlo en el caso de que el argentino no llegue a un acuerdo para renovar el vínculo con el club italiano, aseguran en España.

“Con seguridad el Atlético deberá salir al mercado de fichajes del próximo junio para buscar un delantero. Un atacante que tape la salida de Luis Suárez ya que el uruguayo no seguirá en el equipo colchonero y desde hace meses se habla de una larga lista de nombres para reforzar el ataque rojiblanco, entre los que aparece Dybala de la Juventus”, publica este lunes el diario Mundo Deportivo.Al no lograr contratar a Dusan Vlahovic, que desembarcó en la Juventus por 70 millones de euros, el club comenzó a buscar un delantero entre los que aparece el cordobés, integrante del seleccionado argentino.En las últimas horas, desde Italia se dio crédito a la posibilidad ya que aún el argentino no ha resuelto su continuidad en el equipo de Turin y si bien se habla de la renovación del contrato (vence el 30 de junio), el acuerdo sigue demorándose.En tanto, Inter y Barcelona se sumarían al interés por Dybala, por quien desde hace bastante tiempo -aseguran los medios españoles- el entrenador del equipo “colchonero” siente “una especial debilidad”.El otro atacante que pretendería el Atlético de Madrid sería el inglés Marcus Rashford del Manchester United.