ATP desestimó acusaciones de abuso contra Zverev por ‘débiles’

“Una importante investigación independiente sobre Alexander Zverev ha encontrado pruebas insuficientes para corroborar las acusaciones de abuso publicadas. Como resultado, la ATP no tomará ninguna medida disciplinaria”, afirmó la organización mediante un comunicado. En tanto, The Lake Forest Group (LFG), un investigador externo aseguró: “Se llevaron a cabo extensas entrevistas tanto con Sharypova como con Zverev, y otras 24 personas, incluidos familiares y amigos, tenistas y otras partes involucradas con el ATP Tour”. Zverev, de 25 años, emitió un comunicado diciendo que había defendido su inocencia y dio la bienvenida a la investigación de la ATP, agregando que estaba agradecido de que el asunto se resolviera. “Desde el principio, he mantenido mi inocencia y he negado las acusaciones infundadas hechas en mi contra”, sostuvo.