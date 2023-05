“Atum”: el nuevo desafío de The Smashing Pumpkins

En el contexto actual de las plataformas digitales, donde reina el single como casi única posibilidad musical, algo limitado artísticamente, Billy Corgan y sus Smashing Pumkins patea el tablero y lanza algo casi inconcebible: una obra conceptual integrada por tres discos de estudio. “Atum” tiene temas para todos los gustos, pero sobre todo guiños para los fans del grupo, entre muchas otras cosas, por aquel brillante videoclip que mostraba a la banda en un universo basado en los mundos fantásticos del cineasta del cine mudo Georges Melies. Entre otras cosas, reaparece el personaje central de un disco clásico de los “zapallitos reventados”, el Shiny de su álbum de 1996, “Mellon Collie and the Infinite Sadness”, mientras que también funciona como una especie de secuela de su disco de 2000 “Machina: the Machines of God”, aunque, como suele pasar en estos casos, la intención narrativa se pierde en un punto y lo que queda son canciones de varios estilos, desde el rock psicodélico y casi setentista a baladas románticas con el foco en el piano y sonidos electrónicos. Hay que tomarse un tiempo para entender bien este triple álbum, pero a primera audición se puede decir que estamos ante un Billy Corgan especialmente inspirado.