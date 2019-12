Un dato que se escuchó en uno de estos convites es la delicada situación de los sistemas de planes de ahorro. Hay casos de algunas marcas que están en situación de quebranto operativo ya que no logran recaudar el dinero por parte de cada grupo que se forma para cubrir el costo de la unidad que sale sorteada. La otra, la que se adjudica por licitación, tampoco se retira porque los suscriptores no hacen ofertas. Asociados que se dan de baja y otros que entran en morosidad están desfinanciando el sistema. Una de las empresas, en los últimos dos meses, suspendió las entregas por falta de fondos. A esto se suman los fallos de algunos jueces que obligan a retrotraer el valor de las cuotas a los niveles del año pasado. Hay que recordar que el ajuste mensual se realiza sobre la base del valor del 0 km dividido en 84 cuotas. En los últimos cuatro años, como informó ayer Ámbito Financiero, los precios de los autos subieron hasta 400%. Sólo en 2019, el incremento fue de 80%. Sobre estos precios elevados se calculan las cuotas. Aquí, salvo algún caso, no corren las fuertes bonificaciones que se hacen por la compra de contado. Esto hace que el valor de la cuota haya aumentado por encima de los salarios. Para los suscriptores se les hace impagable y eso se visualiza en la caída de las suscripciones, que es más profunda que la baja del mercado en general. Si bien hay jueces que, en las últimas semanas, han rechazado esos planteos para retrotraer los aumentos a niveles anteriores, se teme que el Gobierno que comienza hoy quiera intervenir en los contratos entre privados, alentando el “congelamiento” de cuotas. Las ventas por planes de ahorro representan alrededor de 25% del total de las operaciones y funciona como una “caja” de ingresos programados para las empresas ya que, en épocas normales, cuando se forma un grupo, se garantiza por 84 meses la llegada de fondos frescos.

Ni el tiro del final parece favorecer al sector. Hasta ayer se esperaba que se cumpliera con la palabra dada por algunos funcionarios de la documentación de la deuda que el Estado tiene con las terminales e importadores por el plan de subsidios “Agost0km”. Esto se debe, como adelantó este diario, a que los contratos firmados cubren sólo los descuentos efectuados entre junio y julio, dinero que ya fue cancelado. En agosto, siguieron haciendo bonificaciones por esa promesa oficial, pero no están los fondos para pagar. El BICE ya respondió que no pagará esa partida. Son unos $1.300 millones los adeudados. Se esperaba que ayer saliera ese “pagaré” para poder reclamar ese pasivo a la nueva gestión. Desde las empresas se hicieron varios llamados a funcionarios salientes, pero, hasta la tarde, no habían tenido respuesta positiva. Muchos estaban ocupados guardando fotos familiares y recuerdos que adornaron sus despachos durante la gestión. Salvo una sorpresa de último momento, no tendrán nada que avale esa deuda y despedirán al macrismo con la resignación de haber sido víctimas del “cuento del tío”.