El otro efecto que tendrá el “impuestazo” para la parte más alta del mercado es un virtual congelamiento de precios en la más baja. Al tener un umbral impositivo de sólo $1.800.000, muchos modelos comenzarán a “topearse” justo debajo de ese valor para no pagar la carga tributaria. Esto hará que se achate la brecha entre estos modelos y los más accesibles que presionarán desde abajo. No hay que olvidar que quedan pocos 0 km por debajo del millón de pesos, por lo que el camino no es muy largo y recién en mayo habrá una actualización de la base imponible. Al no poder aumentar los autos que están en esa barrera impositiva, los de abajo tampoco podrán hacerlo. Esta distorsión ya sucedió en 2014 y 2015, cuando Axel Kicillof había subido Internos a niveles aún mayores. Es difícil saber si esta consecuencia fue buscada por el Gobierno o es un beneficio colateral inesperado, pero, hasta donde pudo saber este diario, no sería un hecho totalmente ajeno. Los funcionarios del área están informados de que las automotrices, en los últimos tres meses, aumentaron los valores de los 0 km en un nivel importante. Especialmente desde que se empezó a hablar de pacto social con acuerdos de precios. El temor de quedar dentro de ese pacto hizo que buscaran un colchón para vivir los próximos meses sin sobresaltos. Por eso, no se descarta que con el impuestazo también se buscara una reprimenda en ese sentido y se lograra el doble de efecto de prohibir sin prohibir y congelar sin congelar.