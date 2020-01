El mercado automotor está patas para arriba. Además de la crisis económica que viene de arrastre desde hace casi dos años, con un derrumbe de ventas con pocos antecedentes, se suman una serie de medidas que el nuevo Gobierno está implementando para frenar la salida de divisas. Eso hace que en el sector haya total desconcierto. Una fuente de una terminal se comunicó ayer, a primera hora, para saber si había información sobre nuevos problemas para el ingreso de vehículos importados. Lo lógico es lo inverso: que el periodista llame para buscar información. Esto muestra que las empresas se están enterando por los medios de las nuevas disposiciones porque los funcionarios los escuchan pero no les anticipan nada de lo que van a hacer. No hay buena relación. Así que, ante la desesperación, recurren a la prensa para sondear cualquier cambio. En el caso de esta automotriz, la preocupación venía porque tienen en planes lanzar un nuevo modelo importado pero no tienen seguridad de que puedan ingresar las unidades proyectadas. País insólito. Tanto como que en un mercado sin demanda, hay consumidores que se quejan porque no consiguen el vehículo deseado. Denuncian faltantes. El tema es que los modelos que se van agotando no se reponen con facilidad porque, si es nacional, las fábricas bajaron al mínimo posible todos sus planes de producción y no tienen pensando - o tardarán en hacerlo – aumentar el nivel de actividad. Se podría seguir relatando las penurias que están pasando las empresas pero es agotador hacerlo y, es lógico de suponer, leerlo. Por eso, es un buen momento para ver qué están haciendo las empresas que están haciendo algo.