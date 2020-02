Hay muchos temas que están concentrando la atención en el sector automotor por estos días. Obviamente, el principal, es la caída continua del mercado. En eso juega un papel importante lo que sucede con los planes de ahorro. Como viene informando Ámbito Financiero, hay una negociación entre el Gobierno y los fabricantes para encontrar una solución al fuerte aumento de las cuotas que provocó una ola de demandas judiciales. El Gobierno pidió una propuesta y las empresas están ofreciendo alternativas que, por ahora, no convencen. Pero esta discrepancia no sólo es entre los funcionarios y las automotrices. Las terminales no tienen una posición común. En una recorrida por la red de fuentes del sector, realizada por este diario, quedó claramente expuesto. Desde al menos un par de empresas habían dejado trascender, hace semanas atrás, que una de las propuestas era la de diferir el aumento de las cuotas en un número mayor de meses más allá de los 84 que establece el sistema. Sin embargo, desde otra terminal minimizaron esa posibilidad. “No se habló de eso. Hay otras medidas en análisis”, respondieron. Ante semejante definición, el paso siguiente era volver a consultar a las fuentes originales. “La propuesta del diferimiento es una de las alternativas que se analiza. Nada está descartado”, ratificaron. Está claro que hay mucho en juego y no todos ganan o pierden de igual forma.