En algunas marcas importadas están con los ojos puestos en la Aduana. Entre noviembre y diciembre, ingresaron todos los vehículos que tenían en los depósitos portuarios, más los que fueron llegando en barco. Con la llegada de un nuevo Gobierno se sabía que iba a haber cambios. No se equivocaron. Se aumentaron los impuestos internos y se modificó el sistema de ingreso al implementar las Licencias No Automáticas de Importación. De esta forma se hicieron de un “colchón” de stock, especialmente las concesionarias que compraron todo lo que pudieron al distribuidor. Por dar un ejemplo, en una marca importada comentaban ayer que no tenían vehículos disponibles. “Todo está en la red”, explicaron. Lo de estar mirando a la Aduana tiene que ver con lo que sucederá con los nuevos vehículos. En uno o dos meses comenzarán a llegar los pedidos que se hicieron a las casas matrices para reponer stock. Ahí se verá si los cambios aduaneros fueron o no para restringir las importaciones de bienes no imprescindibles. Si los trámites son ágiles, si la operatoria funciona correctamente o si cae en una burocracia que busca desalentar la importación. Esto da pie para contar una anécdota relatada en una de estas empresas, días atrás. Los CEO regionales suelen hacer giras por los distintos países en las que tienen contacto con la prensa. En este caso, desde la filial local, se estaba desalentado la llegada de un N°1 debido a la situación de la economía argentina, de la línea del actual Gobierno y del impacto en la empresa. “No se lo puede exponer a que le pregunten si vamos a crecer, sobre los planes de lanzamientos que no hay o, peor, si vamos a seguir en el país ante el derrumbe de las ventas” reconocieron en la filial local. No hay que olvidar que desde hace unos meses hubo cambios de manos en alguna importadora, virtual salida de otra y extraña mutación en una tercera. Nadie está exento de una decisión drástica en ese sentido.