Las fábricas – que son las que importan la mayoría de los vehículos, tendrán una situación más holgada pero, no mucho más. El tema no sólo se limita a los vehículos terminados sino, también, a las autopartes. Varias empresas que están saliendo del país lo hacen confiadas con que podrán seguir abasteciendo de piezas a las fábricas locales con productos desde Brasil. No está tan claro. Al menos, en el Gobierno no hay intención de facilitarle la oportunidad de hacerlo. Se podría usar el refrán de “el que se fue a Sevilla…” Como se frena el ingreso de 0 km, se puede frenar también el de piezas. La idea es que se reemplace por fabricantes que están en el país. No es fácil, teniendo en cuenta que eso requiere inversión, pero es la idea. Habrá que ver quién gana en esta pulseada.

Hay mucho malestar en algunas empresas por la burocracia y los costos, tanto operativos como en dinero. Una novedad de estos últimos días es el incremento que se le quiere dar a un formulario imprescindible para poder vender un 0 km en el país. Se trata de las LCM (licencias de configuración de modelo). Es un trámite que se debe hace ante el lanzamiento de un nuevo auto. La dependencia encargada es el INTI.

Según cuentan en el sector, se dispuso un aumento del arancel que se paga por ese formulario de entre 60% y 3.000%, en los casos más extremos. La última actualización se había realizado en el 2017. Lo curioso es que es un servicio en pesos porque lo único que interviene son horas de trabajo del personal que lo realización. No hay ninguna argumentación tan normal en este país como eso de “porque subió el dólar”. Un ejemplo: una LCM que en 2017 costaba $3.786 pasa a valer ahora entre $16.734 y $150.068. La variación depende de cuestiones técnicas tediosas. Lo importante es la magnitud del incremento. Es cierto que ese monto, en relación al valor de un 0 km, no parece tener mucha incidencia. El tema es el mensaje que se envía: ajuste arbitrario, siempre a favor del Estado. Además, este es un ejemplo pero hay infinidad de “trámites” similares en la cadena de producción que cumplen una función de recaudación que nadie controla, Ninguna automotriz va a quebrar por pasar de pagar un formulario de $4.000 a $150.000. La cuestión es que son muchas las “ventanillas” por las que hay que pasar. (Otro ejemplo son las LCA -licencia de configuración ambiental- que también tiene sus cosas). Según pudo saber Ámbito, desde algunas empresas están negociando con el Gobierno para que haya una corrección. No sólo está la cuestión económica, como se decía anteriormente, sino la burocracia en sí. Es decir, la demora que se tiene para la aprobación. Puede llevar seis meses o más y eso complica la organización de las empresas cuando tienen que hacer un lanzamiento y, a veces, tienen que postergarlo porque falta el “papelito”. La conclusión es que todo está pensado para complicar a los que producen, nunca para beneficiarlos.