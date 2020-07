El mes termina como se esperaba: con un importante faltante de modelos por las trabas a las importaciones. Es cierto que también hay escasez en vehículos de fabricación nacional, puntualmente en pickups, pero esto se irá normalizando a medida en que las fábricas vayan incrementando su capacidad de producción. Lo otro, es más complicado. Hay mucha preocupación entre los importadores por las dificultades que están teniendo para ingresar vehículos. Los formularios SIMI -el permiso para desplazar a plaza una unidad- siguen siendo el mecanismo para “administrar” el comercio exterior. Si bien, por el momento, se están liberando algunas unidades se hace de forma arbitraria y sin previsibilidad, lo que dificulta cualquier organización. En el sector, están esperanzados con aparición de algunas medidas cautelares presentadas en la Justicia que determinaron que el Gobierno tiene que dejar entrar los productos que están en los puertos y que ya fueron pagados. Por ahora, es para rubros de electrodomésticos pero es una luz de esperanza. Claro que la medida sólo habilita su ingreso de la mercadería y no soluciona el problema de la liberación de dólares. Es decir, el importador pierde la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el que consiguió por hacerse de la moneda extranjera. Un pequeño detalle. Lo que está claro es que la situación para algunos distribuidores está complicada. Desde un terminal dieron un futuro lapidario para este segmento: “los importadores están muertos”. Se cree que la entrada de 0 km cada vez va a ser más restringida y que las marcas independientes estarán en problemas. Las fábricas – que son las que importan la mayoría de los vehículos, tendrán una situación más holgada pero, no mucho más. El tema no sólo se limita a los vehículos terminados sino, también, a las autopartes. Varias empresas que están saliendo del país lo hacen confiadas con que podrán seguir abasteciendo de piezas a las fábricas locales con productos desde Brasil. No está tan claro. Al menos, en el Gobierno no hay intención de facilitarle la oportunidad de hacerlo. Se podría usar el refrán de “el que se fue a Sevilla…” Como se frena el ingreso de 0 km, se puede frenar también el de piezas. La idea es que se reemplace por fabricantes que están en el país. No es fácil, teniendo en cuenta que eso requiere inversión, pero es la idea. Habrá que ver quién gana en esta pulseada.