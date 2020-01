Aduana: guerra a repuestos y 0 km importados

Un directivo del sector explicó a este diario la sensación que quedó en las empresas tras el affaire aduanero. Si bien se aceptó la explicación oficial, respecto de que la demora se debió a problemas de coordinación en el paso del sistema de licencias automáticas -vigentes hasta la semana pasada- a no automáticas, las dudas persisten como consecuencia del contexto. La implementación de un recargo impositivo a una cantidad mayor de autos de lo esperado y el reconocimiento de Kulfas de que la medida no buscaba recaudar sino frenar la salida de dólares, muestran una intención del Gobierno de ser más rígido con todo lo importado. Las licencias no automáticas van en ese sentido. Así, tuvieron una señal de la política que se podría implementar. “Lo que quedó claro de la charla con Schale es que no hay intención de frenar el ingreso de nada que implique poner en riesgo la producción”, explicó el ejecutivo. La pregunta obvia, por contraste, era si se daba a entender, de esta manera, que sí podrían frenar la importación de otros bienes que no sean necesarios para producir. La respuesta no fue alentadora.