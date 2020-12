Automotrices: desafíos y expectativas para 2021

Más allá de estos números, el 2021 empieza con algunos desafíos para las empresas y el gobierno. Deberán ponerse de acuerdo en el proyecto de ley que están consensuando con medidas que servirán de alivio para las empresas. Tal como informó Ámbito, se basa en incentivos para la inversión y la devolución de miles de millones de pesos que el Estado le adeuda al sector por crédito fiscal no liquidado en tiempo y forma, por pago de IVA y por inversiones realizadas. Esa será una señal para los privados de que se avanzará dentro de la racionalidad si se quiere que sigan llegando capitales. Otro tema importante es la negociación que está manteniendo cada terminal con el secretario de Industria, Ariel Schale, para definir cuántos dólares le corresponde a cada terminal para poder importar en 2021. Eso marcará el cupo de autos que tendrán para ingresar 0 km al país. Por eso, más allá de las estimaciones de ventas que pueden hacer las automotrices, dependerá de la cantidad de divisas disponibles para llegar a ese número. Con un mercado dominado por más de 60% de vehículos que llegan del exterior, su crecimiento dependerá de los dólares que haya para importarlos más que de las ganas que tengan por venderlos. Este problema también se extiende a la importación de autopartes. El otro tema ríspido es el de los Impuestos Internos, Desde el inicio de la actual gestión vienen debatiendo empresas y funcionarios cómo hacer para que los vehículos de producción nacional no estén alcanzados como sucede hoy. El caso del nuevo Volkswagen Taos, es el mejor ejemplo. La empresa decidió la inversión hace tres años para producir un modelo de gran volumen a un precio acorde a esa expectativa. Este año cambiaron las reglas de juego y su valor hace que sea alcanzado con este tributo (considerado al “lujo”) y, por consiguiente, afecte a sus proyecciones originales de venta. Pedir inversiones y luego castigarlas, no parece la mejor estrategia pero, en la Argentina, no se puede descartar nada. Más si tiene que ver con lo absurdo.