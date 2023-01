Automotrices rechazan una ley del Gobierno

En cuanto al sector, además de los desafíos para importar, la agenda más inmediata pasa por el proyecto de ley de electromovilidad que se está trabajando en ADEFA y que estaría listo en las próximas semanas. El que elevó al Congreso el Ejecutivo no convence a las empresas porque está más pensado para que nuevas compañías (se señala a las de origen chino) se instalen para armar autos eléctricos sin demasiados requisitos. Lo que se busca con el proyecto de la entidad es dar de baja la idea de que en 2041 se dejen de vender vehículos con motores de combustión. Ese plazo pone en riesgo futuras inversiones que puede haber en el país para las plantas ya instaladas. El otro cambio es la exigencia de contenido local para las piezas. El proyecto oficial no pone un filtro y permite que se instalen armadurías que lleguen con sus kits importados. Hay que recordar que el régimen automotor actual obliga a tener determinado nivel de piezas locales para producir e incentivar la industria nacional de autopartes y la mano de obra local. Por último, se busca que figure en la ley el beneficio fiscal que existe hoy para vehículos híbridos y eléctricos. Estos pagan el 5% y un 2% respectivamente, en lugar del 35% de arancel para los extrazona. Actualmente rige un decreto que vence en marzo y se tiene que renovar. Lo que se quiere es que quede establecido ese mecanismo por ley y le quite incertidumbre y discrecionalidad de los funcionarios de turno. De otra forma, dicen en las automotrices, es difícil trabajar a largo plazo con planificación. Se teme que, por cuestiones fiscales, un funcionario decida terminar de favorecer a estos vehículos.