Cepo importador golpea fuerte a Mercedes-Benz

En esta columna, se viene informando con frecuencia los problemas que atraviesa en estos tiempos el sector automotor. Dificultades de un lado y del otro, tanto para producir como para importar. En el primero de los casos, hoy se repite un hecho que es cada vez más frecuente. Toyota tenía planificado para este martes feriado recuperar producción de su pickup Hilux. Ya es sabido que este modelo tiene una fuerte demanda y hay meses de espera para su entrega. Por eso motivo, la terminal buscar sumar días de actividad a su planta de Zárate. El jueves decidió dar de baja ese plan. Así se lo hizo saber internamente a su personal. Según la comunicación que envío, la medida se tomó porque los datos de presentismo relevados no le permitían asegurar la producción de ambos turnos. En el texto, no explica la causa de esa imposibilidad para convocar personal. No es otra cosa que el rechazo de los operarios de hacer horas extras debido a que el plus que cobran sufre el fuerte impacto del pago del Impuesto a las Ganancias y, según esta visión, no es redituable. La comunicación interna comienza con un sugerente “Nuevamente…” Está claro que es un problema que se repite y que la empresa está cansada de que así sea y ya las excusas de demoras de barcos con piezas no alcanza. Obvio, los responsables no son los trabajadores sino el Estado que apela a obtener recursos de formas insólitas como castigando a compañías y asalariados que quieren producir más y, para colmo, con el objetivo principal de exportar. ¿El país necesita dólares, no? En este caso, esta automotriz representa 50% de las ventas al exterior del sector. Incompresible. Para dar un ejemplo, un trabajador soltero vio recortados sus ingresos entre diciembre y enero en $95.000 por este tributo. Es cierto que, se juntó el pago adicional del “sueldo 14”, como llaman el premio anual que da la empresa y adelanto de vacaciones pero a nadie le gusta un recorte de ese tipo después de trabajar duro.