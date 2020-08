Cepo importador: "Si quiebro me voy con juicio al Estado"

Mientras esto sucede en la superficie, pasan cosas en otros niveles. Por caso, el judicial. Las trabas a las importaciones está generando problemas de todo tipo en todos los sectores. Algunas empresas – no automotrices – ya presentaron demandas por la imposibilidad de retirar la mercadería de los puertos o para que el Banco Central libere dólares para el pago de importaciones. En algunos casos, tuvieron cautelares favorables. Algo de esto puede pasar en algún representante de una marca de autos importados que vive una situación delicada. Por las trabas aduaneras, no tiene vehículos y eso está provocando pérdidas muy grandes. Según pudo saber este diario, ya realizó las consultas a un estudio de abogados para avanzar en el tema y estar preparado ante la posibilidad de la toma de una decisión drástica. “Si quiebro me voy con un juicio al Estado” le confesó este empresario a un colega. El problema no es sólo para importaciones futuras sino para las ya realizadas que, además, están pagadas y demoradas en el puerto. Se calcula que hay unos 7.000 vehículos en la aduana de los importadores de los cuales, alrededor de la mitad, ya fueron pagados por lo que los dólares ya salieron. Lo que va a provocar este freno a las importaciones, lo único que va a suceder es que haya menos competencia. Este segmento representa entre 3% y 5% del mercado y funciona como un mecanismo para que los precios no suban más de los que aumentan. Con el cupo que se piensa aplicar, el mercado va a tener menor oferta y eso se reflejará en los precios y en los sobreprecios. En algunas concesionarias de marcas de alta gama, ante la falta de modelos y con este panorama más restrictivo, ya están vendiendo autos casi al valor del “blue”. Todo control excesivo y normativas abusivas, terminan generando una economía “paralela” en base a la discrecionalidad.